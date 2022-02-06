Шестой год в Тюменской области вручается памятная медаль для супругов-юбиляров

Такой знак общественного признания является ещё одной формой поддержки семейных ценностей и традиций, повышение статуса семьи и брака. Вместе с медалью супругов награждают благодарственным письмом Губернатора Тюменской области.

В Голышмановском комитете ЗАГС за прошлый год вручили 16 медалей: из них 12 – с золотые свадьбы и 4 – бриллиантовые.

-Эта награда полагается семейным парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- или 75-летие супружеской жизни с момента заключения брака, - комментирует председатель окружного комитета ЗАГС Светлана Постаногова. - По положению, с инициативой о вручении памятной медали могут обратиться в органы ЗАГС сами супруги- юбиляры, их дети и внуки, работники сельской администрации не менее чем за 30 календарных дней до даты чествования семьи. Также нужно будет предоставить паспорта, свидетельство о заключении брака семейной пары, согласие на обработку персональных данных. Думаю, такие

поздравления приятны для супругов, проживших долгую совместную жизнь.

Вручаем памятные медали на семейных праздниках, организованных в нашем ЗАГСе, или на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня семьи, Всероссийского дня семьи, любви и верности, других общественных мероприятиях, которые проводят специалисты органов местного самоуправления. Ни одна церемония не похожа на другую. Сотрудники ЗАГСа для всех юбиляров придумывают индивидуальные сценарии, в основе которых факты из биографий мужа и жены и их семейной жизни. В день праздника, который чаще всего совпадает с днем свадьбы, пара снова проходит под марш Мендельсона или любую другую мелодию — особенную для виновников торжества, например, вечер знакомства, первое свидание, первый танец... Имена юбиляров вписываются в почетную книгу торжественных событий комитета ЗАГС, и они оставят в ней свои подписи. По желанию "молодожены" могут вновь обменяться обручальными кольцами. А в финале мероприятия принять поздравления не только от ведущей церемонии, но и от гостей, пришедших разделить с ними радость. Услуга по организации торжеств для супругов-юбиляров абсолютно бесплатна.

С 2022 года жителям Тюменской области, которые прожили вместе 50 и более лет, обещают единовременные выплаты. Губернатор поручил региональному правительству подготовить и внести соответствующие изменения в областную нормативно-правовую базу, сообщает Мегатюмень.