Развитию художественного творчества помогают в Ишиме

В конце января в ишимской Арт-галерее состоялась презентация новой выставки "Я — художник". Это первая экспозиция, которая открывает цикл выставок художественно-образовательного проекта, автором которого является профессиональный художник-график, член союза дизайнеров России Татьяна Манухина.

Как сообщили в ишимском музейном комплексе им. П.П. Ершова, на открытии присутствовали профессиональные художники, чьи работы были представлены в зале: Александр Игнатченко, Валентин Манухин, Владимир Кривых, Николай Шутов, Виталий Емельянов, а также выпускники и учащиеся детской художественной школы.

Есть возможность приобщиться к прекрасному и у далеких от живописи горожан - до конца февраля при благоприятной эпид-обстановке в Арт-галерее Ишима продлится серия "зимних" мастер-классов. Художники арт-галереи предлагают продлить праздничное настроение, занявшись творчеством. В том числе - пошаговое описание и совместную работу по росписи спилов в зимних мотивах, роспись брошек и рисование в стиле зентагл. Это совокупность повторяющихся узоров, которые складываются в абстрактное изображение, не несущее в себе смысловую нагрузку. Изобретённая в 2006 году, эта техника рисования дает медитативный эффект. Ее авторы - художница Мария Томас и монах Рик Робертс - разработали систему, которая помогла бы всем желающим добиться релаксации во время создания изображений.