Дмитрий Артюхов поручил горадминистрациям отдать свой транспорт в больницы

По поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова городские администрации и бюджетные учреждения передали 127 машин в амбулаторные службы больниц округа. На них доставляют врачей на вызовы и для забора мазков на коронавирус, сообщает телеграм-канал "Ямал. Официально".

Медики Салехарда получили 35 машин: 10 из городской администрации, 20 - управделами правительства, 5 - заксобрания. В Ноябрьске больнице передано 29 машин, в Новом Уренгое - 24, в том числе транспорт главы города и его заместителей. Машины получили медики Надымского, Приуральского, Пуровского, Шурышкарского, Тазовского районов а также города Муравленко.

"На Ямале 11528 пациентов с коронавирусом лечатся дома. В день 266 врачей обслуживают более 3700 вызовов на дом. Треть из них приходится на выезды педиатров", - говорится в сообщении.