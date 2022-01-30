В каталог социальных проектов "Синергия Сибири – 2021" попали два проекта из Голышмановского округа

Историко-патриотический долгосрочный проект "Нам в наследство оставлена память" придуман инициативной группой Голышмановского краеведческого музея имени Б. О. Сухова. Его издала Общественная палата Тюменской области.

Активные жители хотят в каждом населённом пункте округа, а их - 61, установить памятные аншлаги с краткой исторической справкой. Свой замысел сотрудники музея защитили в прошлом году на окружном конкурсе гражданских инициатив и получили грант на его реализацию. Первый памятный аншлаг поставили в Усть-Ламенке - самом старейшем селе, которому уже 323 года. На баннере указано местоположение и дата образования населённого пункта, имя основателя, происхождение названия, а также основные этапы развития и сведения о знаменитых людях.

По словам руководителя проекта "Нам в наследство оставлена память" Светланы Усольцевой, в этом году планируют установить памятный аншлаг в селе Голышманово, у которого тоже богатая история. Снова подали заявку на участие в окружном конкурсе гражданских инициатив, чтобы получить грантовые средства на воплощение задумки. Возможно, придётся изготавливать памятный аншлаг в другом формате, требующем меньше затрат, из-за роста цен на стройматериалы.



Также в каталог "Синергия Сибири — 2021" внесли соцпроект "Рябинушка", реализуемый инициативной группой из Земляной. Их идея заключается в сохранении памяти о вкладе сибирской деревни в Великую Отечественную войну, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.