Новое оборудование появилось в тюменской инфекционной больнице

В Областную инфекционную клиническую больницу поступила и введена в работу новая импульсная ксеноновая бактерицидная установка для экстренной и плановой дезинфекции воздуха и поверхностей помещений. Установка включает в себя компактный моноблок с ручкой, оснащённый четырьмя колёсами для транспортировки, и пульт дистанционного управления, работающий по радиоканалу и предназначенный для включения и экстренного выключения аппарата вне обрабатываемого помещения.

Она имеет компьютеризированную систему управления, которая позволяет задавать индивидуальные режимы дезинфекции помещений объёмом от одного до трехсот квадратных метров.

В памяти установки имеются режимы, позволяющие эффективно дезинфицировать помещения от вегетативных и полирезистентных госпитальных штаммов бактерий и чувствительных вирусов, споровых форм бактерий и микобактерий, плесневых и дрожжевых грибов. Для обеззараживания воздуха медицинская сестра устанавливает на панели управления объём помещения и требуемый уровень бактерицидной эффективности, который зависит от категории обрабатываемого помещения и вида дезинфекционных мероприятий.

Установка автоматически рассчитывает время обработки и выполняет дезинфекцию в соответствии с выбранным режимом. Все данные об обеззараживании помещения заносятся в журнал учета работы облучателя. "Компактная установка удобна в управлении, легко передвигается из одного помещения в другое, – рассказала старшая медсестра ОИКБ Татьяна Колсанова. Новое оборудование позволяет проводить дезинфекцию в короткие сроки и повышает эффективность обеззараживания воздуха и всех поверхностей в помещениях больницы, уточнила Татьяна Заичкина, представитель пресс-службы Областной инфекционной клинической больницы (г. Тюмень).