Последнюю выездную серию перед плей-офф ВХЛ проведет тюменский ХК "Рубин"

Завершается чемпионат ВХЛ текущего сезона. Клуб встретится с соперниками, с которыми играл на старте. Тюменскому ХК "Рубин" остается провести последнюю выездную серию перед плей-офф. Борьбу продолжат первые 16 команд в турнирной таблице лиги. Тюменский клуб находится в числе лидеров, поэтому его выход определен.

В последнем выездном турне "Рубин" встретится с командами, с которыми играл на старте сезона – в сентябре. 3 февраля тюменский клуб встретится со "Звездой" в Москве. 10 февраля скрестит клюшки с "Ермаком" в Ангарске. 12 февраля в Красноярске сыграет с "Соколом". 15 февраля предстоит матч в Новокузнецке с "Металлургом". Последняя игра - 17 февраля - состоится в Омске, с "Омскими крыльями".

Из этих соперников путевку в плей-офф имеет сосед по турнирной таблице – "Металлург" (кстати, осенью в домашних матчах "Рубин" проиграл только ему со счетом 1:2). "Сокол" входит в первые 16 клубов, "Звезда" имеет шансы укрепить позиции и выйти в плей-офф.

Как уже сообщал Вслух.ру, на данный момент "Рубин" набрал 70 очков. Тюменцы провели 47 матчей, победили в 32-х, в том числе в 24-х – в основное время, в 2-х – в овертайме и 6 – по буллитам.

Год назад "Рубин" завершил регулярный чемпионат на 5-м месте. В плей-офф дошел до полуфинала и получил бронзовые медали.