Марки прошлых лет можно приобрести на почте в Тюмени

В Тюмени у коллекционеров почтовых марок есть возможность приобрести на почте карточки прошлых лет. В пресс-службе УФПС по Тюменской области редакции Megatyumen.ru рассказали, где они продаются.

- В некоторых отделениях Почты России можно купить художественные марки. В тюменском почтовом отделении № 26 по улице Республики, 144 имеются в наличии марки прошлых лет. Они продаются по соответствующему номиналу, - пояснили в ведомстве.

В центральном отделении по улице Республики, 56 также есть в наличии художественные марки и почтовые карточки, но сюда поступают только новинки. Здесь же к календарным праздникам проходит гашение почтовой продукции художественным оттиском. Ближайшие даты гашений – 23 февраля и 8 марта.

Старые марки, например, на OZON продаются в разы дороже, а на почте - от 7 рублей.

Филатели́я - область коллекционирования и изучения знаков почтовой оплаты (например, почтовых марок) и других филателистических материалов.

Объектами филателистического коллекционирования являются:

наклеиваемые почтовые марки, конверты, почтовые карточки, открытки, формуляры (бланки) с почтовыми марками — напечатанными или наклеенными,

оттиски календарных, рекламных, специальных и других почтовых штемпелей, гашений и штампов, включая оттиски франкировальных машин (франкотипы),

почтовые формуляры, квитанции, наклейки, этикетки и ярлыки и многое другое.