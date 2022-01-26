Около 35% болеющих коронавирусом на Ямале - дети

На Ямале с подтвержденным диагнозом covid-19 лечение проходят порядка 4 300 пациентов, около 35% из них – дети. Маленькие пациенты в основном болеют в легкой и средне-тяжелой форме, большинство проходят лечение на дому, в больницах находятся 25, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

“Дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще. Если в четвертую волну их было примерно 10% от всех заболевших, сейчас – больше 35%. Крайне важно всем ямальцам соблюдать меры безопасности, ограничить контакты, чтобы обезопасить себя и своих близких, в том числе детей”, – отмечают в окружном депздраве.

Максимальная нагрузка сейчас легла на плечи педиатров. В день медики совершают несколько сотен выездов к юным пациентам. В округе развернуто 35 коек для детей с коронавирусом, 22 из них – в Новом Уренгое.

Для снижения риска распространения инфекции среди детей в округе ограничено пребывание малышей в детсадах, школьники 1-8 классов на две недели переведены на дистанционное обучение, студенты колледжей и техникумов Ямала, за исключением выпускных групп, тоже на дистанте.

Единственной защитой детей от тяжелого течения заболевания является вакцинация. Партия вакцины “Спутник М” для подростков 12-17 лет направлена в больницы региона. Ожидается, что до конца недели вакцинация подростков начнется в Ноябрьске, Надыме, Красноселькупском и Пуровском районах.