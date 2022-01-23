Тюменские автоинспекторы усилят контроль за перевозкой детей в автомобилях

В 2022-м году сотрудники ГИБДД в Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. В минувшем году в каждом десятом ДТП с участием детей-пассажиров их перевозили с нарушением ПДД, без удерживающих устройств.

Автоинспекторы выявили в 2021-м году на дорогах региона почти восемь с половиной тысяч нарушений правил перевозки детей. Малышей в салоне автомобилей перевозят без детских кресел родители, дедушки, родственники, соседи, знакомые, мотивируя тем, что кресло осталось дома, забыли, нет его совсем.

Некоторые дети при проверке находились в детских автокреслах, но не были зафиксированы ремнями безопасности, что очень опасно для ребенка - он может вылететь из кресла при любом торможении автомобиля и получить травмы.

В этом году сотрудники ГИБДД продолжат практику проведения сплошных проверок и рейдов по безопасности детей-пассажиров у школ и детских садов, все автомобили, перевозящие детей, будут проверяться на федеральных и региональных автодорогах, сообщает ГИБДД Тюменской области.

ГИБДД рекомендует родителям очень ответственно и взвешенно подходить к соблюдению правил перевозки детей в автомобилях, а также быть особенно осторожными за рулем, если в машине находится юный пассажир.