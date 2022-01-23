Основы безопасного поведения в интернете узнают тюменские школьники

Тюменские школьники могут присоединиться к всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры" до 6 февраля, сообщает Тюменская линия.

Обучающие материалы и тренажеры на тему "Исследование кибератак" подготовила "Лаборатория Касперского", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Интерактивные уроки представляют собой новеллу в формате комикса, сюжет которой строится вокруг исследования кибератаки в финансовой сфере. С помощью тренажёров ребята смогут познакомиться с некоторыми термина из области информационной безопасности. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Подробная информация доступна на сайте проекта урокцифры.рф.