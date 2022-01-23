Три нелегальных хостела в домах выявлены в Тобольске

С 17 января в Тобольске началась работа по выявлению нелегальных коллективных мест размещения (хостелов и мини-гостиниц). За несколько дней поступило три сообщения о фактах нахождения таких точек.

Пресс-секретарь администрации Тобольска Анастасия Гулина сообщила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня", что информация по всем трем фактам будет передана силовым структурам для проверки. Только после этого будет применено дальнейшее решение по каждому факту.

Напомним, тоболякам предложено сообщать о работе нелегельных гостиниц на электронный адрес tobolskreshaet@mail.ru.

Причина, по которой возбуждена работа по выявлению нелегальных коллективных мест размещения, кроется в том, что именно в таких точках порой случаются правонарушения и преступления, в них же не соблюдаются санитарные нормы, а их нахождение в жилых домах может мешать постоянным жильцам. Работа по выявлению незаконных гостиниц продолжается.

– Для Тобольска наличие мест коллективного размещения, не соответствующих стандартам, – серьезный риск испортить репутацию на туристическом рынке, – сообщили в администрации города.