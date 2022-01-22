Юные тюменцы сразятся в мини-футбол

23 января, в воскресенье, стартует традиционное первенство города Тюмени по мини-футболу среди юношей.

За звание сильнейших будут соревноваться юноши в четырех возрастных группах: 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2011-2012 г.р. и 2013-2014г.р.

Финальные баталии первенства запланированы на конец декабря 2022 года. А первые игры стартуют уже 23 января в 9:00 на базе спортивного комплекса "Строймаш" (Индустриальная, 49а).



Уже подали заявки на участие команды: "Тура 08", "Тура 09", "Тура-08-2", "Юпитер 08-1", "Юпитер -08-2", "Строймаш 08 (Елкин О.В.)", "Суходолье 09", "Футбол класс", "Рубин 08", "Рубин 09", "Суходолье 08", "Прибой 09-1 (Горелов КВ.)", "Прибой 09-2 (Горелов КВ.)", "Геолог", "Прибой 06", "Старт 21 век", "Строймаш 06 (Елкин О-В)", "Суходолье 07-1", "Суходолье 07-2", "Олимп", "Сибирь 07", "Прибой 07-1", "Прибой 07-2", "Прибой 07-3", "Стрела", "ЖМФК".

Всего в турнире принимает участие более 300 игроков.



Команды, занявшие 1,2,3 место, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Игроки в составе команд награждаются дипломами и медалями, соответствующих степеней. Четыре игрока в каждой возрастной группе награждаются статуэтками по номинациям.



Исполнительный директор "Тюменской городской федерации футбола" Илья Дорожкин отметил, что с каждым годом турнир не теряет своей популярности, наоборот прирастает участниками, а также отрадно видеть, как растет профессионализм игроков, как ребята оттачивают свое мастерство, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.