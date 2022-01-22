Заводоуковский краеведческий музей дружит со школьниками

Учреждения культуры Тюменской области находят возможности продолжать просветительскую деятельность. Заводоуковский краеведческий музей много внимания уделяет школьникам.

14 января в музей пришли ученики заводоуковской школы №4. Ребята побывали на познавательной программе "Кто зимой не спит". Лесные жители по-разному проводят зимовку, кто-то спит в теплой норе, а кто-то вынужден добывать пропитание и находить ночлег в холодную пору. Школьники узнали о подготовке зверей к зиме, отгадали загадки и без труда назвали зверей с полянки музея.

В этот же день в музее подвели итоги новогоднего конкурса творческих работ "Усатый, полосатый". В нем участвовали не только школьники, но и воспитанники детских садов городского округа, а также их родители и учителя. Представленные 266 творческих работ оценивались жюри с позиций оригинальности, качества исполнения, соответствия новогодней теме, сообщает Заводоуковский краеведческий музей.

Победителей выявили в трех возрастных категориях: среди дошколят, учеников младших классов, а также средней и старшей школы. Ребячьи поделки можно увидеть на сайте музея.

А 18 января для учащихся СОШ №4 прошла лекция, посвященная крупнейшему по площади археологическому памятнику на юге Тюменской области-Ингальской долине. Ребятам рассказали о профессии археолога, о находках неолитической культуры, промыслах и ремеслах каменного, бронзового и железного веков. Некоторые артефакты Ингальской долины, хранящиеся в Заводоуковском краеведческом музее, школьники смогли потрогать своими руками и соприкоснуться с древней историей, которой более 6 тысяч лет.

Все мероприятия в Заводоуковском и других тюменских музеях проходят с соблюдением санитарно-эпидемических требований.