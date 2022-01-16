Тюменские врачи рассказали о подготовке к крещенским купаниям

Чтобы Крещенские купания принесли только пользу здоровью, нужно реально оценить все риски. В прошлом году 19 января купание в проруби на озере Липовом для 47-летней жительницы Тюмени закончилось мигренью. На помощь ей пришли медики "скорой" и хорошо, что не потребовалась госпитализация.

В 2022 году в Тюмени бригады скорой медпомощи будут дежурить 18 и 19 января у купелей на озере Липовом и на Туре в районе Свято-Троицкого монастыря. В первый день с 11:00 до 24:00, во второй — с 08:00 до 24:00. На остальных купелях в Тюменском районе экстренную помощь можно будет вызвать по телефону, сообщает Дарья Ровбут, представитель пресс-службы городской поликлиники №8 (г. Тюмень).

"При резком переохлаждении возникает спазм сосудов, и есть риск развития острой сердечной недостаточности, – объясняет врач-кардиолог Городской поликлиники №8 Олеся Немкова. – Противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными заболеваниями носоглотки, с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями центральной нервной системы (например, эпилепсией). Практически каждый человек после 65 лет имеет какой-либо из этих недугов. А значит, им лучше заменить погружение на ополаскивание лица и рук". "Организм детей и подростков тоже еще не адаптирован к такой нагрузке, – отмечает Олеся Немкова. – Кроме того, ребенок может не распознать симптомы недомогания и не попросить о помощи".

Не пропустите первые признаки спазма сосудов: резкая боль в грудной клетке, сильное сердцебиение, потливость и слабость. Почувствовав их после купания, немедленно обратитесь к медикам скорой помощи. А тем, у кого со здоровьем все в порядке, другие советы от врача: "Не переедайте перед купанием и минимум за сутки откажитесь от спиртного. Запаситесь теплыми сухими вещами, чтобы переодеться. И сланцами, которые не скользят".