Голышмановский округ потратит больше двух миллионов рублей на поддержку инициатив граждан

За прошлый год инициативные жители, некоммерческие организации и муниципальные учреждения Голышмановского округа воплотили в жизнь свыше пятидесяти идей. Это были событийные мероприятия, профилактические и социально-значимые проекты, молодежные инициативы.

Активисты на грантовые средства, которые получили, защитив разработанные проекты, проводили массовые гуляния, тематические мастер-классы, фестивали. Также строили детские и спортивные площадки, пропогандировали здоровый образ жизни, устанавливали арт-объекты, разбивали скверы, аллеи и ботанические сады, открывали клубы выходного дня, создавали национальные усадьбы. Всю эту работу курирует Благотворительный фонд поддержки и развития местных сообществ "НАШЕ ВРЕМЯ". Нынче ему выделили из муниципального бюджета субсидии на сумму более двух миллионов рублей. Их потратят на проектную деятельность.

- Праздник Рождества в деревне Быстрой уже прошёл, на февраль запланирован Праздник Варежки в селе Ражево, - рассказывает исполнительный директор БФ "НАШЕ ВРЕМЯ". - В течение года голышмановцы смогут побывать на уже полюбившихся событийных мероприятиях - Празднике Пирога, Дне варенья, Дне мёда, Марфе-рассаднице - зелёные щи. Также добавятся новые: устьламенцы проведут Праздник семьи, любви и верности, бескозобовцы приветят всех "У самовара", а медведевцы пригласят на "Грибную карусель".

В конкурсе гражданских иницатив в честь Года народной культуры появится новая номинация - округ культурной идентичности. Благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ" совместно с окружным комитетом образования проведут конкурс по организации летних досуговых площадок для подростков и молодёжи. Ольга Бадрызлова отметила, что упор будет сделан на внедрение новых форм работы и появление креативных пространств, необычное оформление территорий и учреждений.

Заявки на участие в грантовых конкурсах принимаются БФ "НАШЕ ВРЕМЯ" до 25 февраля. На реализацию различных инициатив можно получить от 10 до 200 тысяч рублей. Защита проектов намечена на конец февраля и первую декада марта, сообщает Мегатюмень.