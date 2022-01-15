Тюменцы собрали на благотворительность более двухсот кг вещей

В Тюмени подвели итоги акции "Будь осознанным" от молодежных пространств. Более ста человек отнесли вещи в специальный куб в мультицентр "Контора пароходства". Пятеро участников получили подарочные сертификаты.

С 28 декабря по 10 января любой желающий мог сдать ненужные вещи в хорошем состоянии в куб-контейнер. Принимали одежду и обувь, игрушки, канцелярию, книги, постельное белье и полотенца. За время акции удалось собрать более 200 кг вещей, которые передали в социальный магазин "Лаффка". Часть из них будет распродана, остальное отправят на переработку, сообщили Moi-portal.ru организаторы.

Каждый из участников акции мог не только помочь другим, но и выиграть сертификат на покупки в интернет-магазине Ozon. Для этого необходимо было сделать фото с вещами на фоне куба и выложить в сторис Instagram с хэштегом #будьсобой2022 и отметкой аккаунта @mediacentr72. Среди тех, кто выполнил условия розыгрыша, 12 января определили пятерку победителей.

"За две недели акции мы дважды собрали полный куб. Было приятным сюрпризом, что после новогодних каникул он оказался заполненным доверху. Это стало для нас показателем того, что людям такие акции действительно необходимы и важны", — рассказала Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Акция проходила в рамках новогоднего проекта "Будь" от молодежных пространств Тюменской области. Проект помогал участникам замедлиться и прочувствовать моменты жизни. Каждый желающий мог посетить мероприятия и определиться, каким он хочет быть в 2022 году.