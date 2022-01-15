Тюменский хоккейный клуб "Рубин" проведет последнюю домашнюю серию регулярного чемпионата ВХЛ перед плей-офф

У тюменского "Рубина" впереди четыре домашних матча, последних в рамках регулярного чемпионата ВХЛ нынешнего сезона.

Расписание следующее: 18 января "Рубин" встретит "Торос" из Нефтекамска, 20 января – "Молот" из Перми, 22 января – "Ижсталь" из Ижевска, 24 января – "Нефтяник" из Альтемьевска. Во вторник и понедельник матчи начнутся в 19:00, в четверг и субботу – в 17:00.

Билеты в нынешнем сезоне продаются в два этапа: сначала их могут приобрести владельцы абонементов, затем все желающие в кассах города и онлайн.

В клубе предупредили, что с 20 января болельщикам нужно будет предъявить QR-код или справку о медотводе со свежим ПЦР-тестом, сделанным в течение 48 часов. Как уже сообщал Вслух.ру, всех четырёх соперников "Рубин" обыгрывал осенью на домашнем льду. В матче с "Молотом" 29 сентября исход определился по буллитам (5:4). 1 октября "Торос" получил в свои ворота больше всех шайб в той серии (6:3). 3 октября тюменцам всухую проиграл "Нефтяник" (3:0).5 октября матч с "Ижсталью" закончился со счетом 4:2.

Регулярный чемпионат продлится до 17февраля. Затем 16 клубов поборются за Кубок Петрова. "Рубин" стабильно держится в числе лидеров, поэтому наверняка продолжит борьбу. Тюменский клуб шесть раз получал медали плей-офф, в том числе в качестве чемпиона – в сезоне 2010/2011.