Тюменские пешеходы стали осторожнее, отмечает Госавтоинспекция

ГИБДД проанализировали показатели последних трех лет, ГИБДД и отметили, что пешеходы в Тюменской области становятся более осторожными на дорогах. В 2019-м году в регионе произошло 286 ДТП по вине пешеходов, в 2020-м году – 230, в 2021-м – 190.

Основные нарушения, которые допускают пешеходы: переход проезжей части вне пешеходных переходов, движение по краю проезжей части на загородных дорогах, движение по проезжей части в населенных пунктах (при наличии тротуаров), переход улицы на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу с пешеходами-нарушителями. В 2019-м году автоинспекторами выявлено более б25 тысяч нарушений Правил дорожного движения пешеходами, в 2020-м – свыше 26 тысяч нарушение, а в 2021-м – менее 20 тысяч нарушений.

С пешими участниками дорожного движения проводится разъяснительная работа: им вручают памятки, демонстрируют фото ДТП, где погибли пешеходы, и даже "шоковые" видеоролики, сообщает ГИБДД Тюменской области.