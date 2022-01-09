Этнофестиваль "Небо и Земля" вернется к тюменцам

Любимый музыкальный и развивающий праздник лета - этнофестиваль “Небо и Земля” - снова пройдет под Тюменью. Он будет немного другим, но организаторы рады, что удалось сохранить любимый бренд.

Напомним, в минувшем марте стало известно: у прежних организаторов появились собственные планы на дальнейшую работу, и дороги их расходятся. "Стало тяжело тащить на горбу такой большой фестиваль. У нас растут семьи, растет нагрузка, может, мы уже старыми стали", — полушутя признался тогда Александр Арбатский. Но сегодня он снова готов вместе со своей командой кураторов взяться за дело.

Утверждены даты следующего этнофестиваля - 9-13 июня 2022 года. Площадка проведения останется прежней - экополис “Фестивальный”. “Фестиваль состоится на прежней площадке, в прежнем формате, с прежними локациями, но с обновлённой интересной программой”, - обещают организаторы.

Известно, что будет много этники, сотни развивающих программ, море зажигательных танцев, “охапка” оздоровительных тем и много всего интересного., сообщает Вслух.ру.