"Интеграционный консультант" для инвалидов начал работать в Тюменской области

Одним из прорывов в сфере реабилитации инвалидов в Тюменской области стало внедрение Областным центром реабилитации инвалидов в сентябре 2021 года пилотной технологии социального сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, а также членов их семей "Интеграционный консультант". Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, этот персональный помощник выявляет гражданина с инвалидностью, помогает ему и членам семьи решать проблемы, связанные с трудной жизненной ситуацией, осуществляет информационное сопровождение при реализации индивидуальной программы его реабилитации и абилитации (ИПРА).

Технология применяется в отношении детей-инвалидов, впервые получивших статус "ребенок-инвалид" и взрослых, впервые признанных инвалидами 1, 2 группы, имеющих ограничения способности к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению II, III степени.

Впервые получив инвалидность люди часто растеряны и не знают куда обратиться за консультацией о мерах соцподдержки и услугами по реабилитации. Тогда на помощь и приходит интеграционный консультант. Он сам выйдет на контакт с инвалидом или членом его семьи с предложением помощи и в случае согласия составит индивидуальный реабилитационный маршрут. Интеграционные консультанты смогут непрерывно осуществлять сопровождение и управление процессом реабилитации человека с инвалидностью, что позволит людям с особенностями здоровья своевременно получать всю необходимую помощь и поддержку.

За последние три месяца индивидуальные маршруты составлены для 60 человек, впервые получивших инвалидность. До конца 2021 года технологии проходила апробацию в городе Тюмени, в дальнейшем, при ее успешной реализации, она будет внедрена на территории всего региона.