Тюменцам рассказали, как правильно проводить разгрузочный день

12:26 05 января 2022
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Пятого января отмечают Международный разгрузочный день. После новогоднего гастрономического раздолья, такая дата приходится очень кстати. Ведь за несколько дней организм легко набирает 3-5 кг. Тем, кто ведет достаточно активный образ жизни, эти килограммы не страшны, они уходят за неделю после праздников. А вот людям, ведущим сидячий образ жизни, сложнее расстаться с лишними килограммами непросто.
Отмечать этот праздник легко - главные правила Международного разгрузочного дня: баланс белков, жиров, углеводов, а также дефицит калорий. По словам диетолога Елены Дородневой, разгрузочные дни - это монодиеты, когда используется только один вариант продукта и смешивание недопустимо.
- Такие монодиеты дают очень резкое ограничение пищевого рациона. Экстремальные разгрузочные дни - на воде или свежевыжатых соках, овощных или фруктовых. В этом случае они выполняют роль не напитков, а еды. Обычно используются 4-5 порций фреша с интервальным приемом и вода. Но такой вариант очень жесткий, - сообщила Елена Феликсовна корреспонденту АиФ - Западная Сибирь.
Еще один вариант разгрузочного дня - белковый, творожный, кефирный, но последний вариант следует избегать тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, повышенная кислотность, переносимость лактозы.
По словам Елены Феликсовны, разгрузочный день может быть даже мясным, естественно, это должны быть нежирные сорта мяса, а на гарнир подойдут огурцы и зелень.
Для монодиеты подойдут и фрукты, овощи. Например, многие знают про яблочные разгрузочные дни, но с этим фруктом нужно быть осторожнее, так как у кого-то он, наоборот, вызывает повышенный аппетит.
- Какую бы монодиету не выбрали, лучше всего обсудить это с врачом и не переходить на резкое ограничение в еде, а при выборе продукта на разгрузочный день стоит учитывать свои потребности и предпочтения, - посоветовала специалист.
Отметим, что разгрузочный день должен быть раз в неделю, не чаще.

Теги: диета , здоровье , Тюмень
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