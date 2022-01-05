Елена Перминова: профилактика помогает избежать кризисных ситуаций в семьях

Профилактическая работа психологов и специалистов регионального центра "Семья" позволяет тюменским семьям избежать конфликтов и кризисных ситуаций. Поддержку получают не только родители, но и дети, рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова корреспонденту Тюменской линии.

"Наша задача – работать на опережение, предусмотреть риски, и предотвратить конфликты. Раньше мы делали упор на решение уже возникших кризисных ситуаций – это направление составляло 70% нашей работы. Сейчас мы снизили эту цифру до 60% и планируем довести до 30%. Упор все-таки хотим делать на профилактику", - рассказала она.

Спектр консультативной помощи обширный и продолжает развиваться. Так, региональный центр "Семья" реализует проект "Точка опоры", ориентированный на родителей. Здесь взрослый излагает проблему, слушает мнение специалиста и принимает решение, как действовать дальше. Существуют проекты и форумы, ориентированные на детей и подростков, функционируют телефоны горячих линий.

"Современный молодой родитель – уже готовый получатель услуги. Современные дети тоже понимают, что можно получить помощь и это нормально. В штате регионального центра "Семья" работает более 30 профессиональных психологов. Учреждение является признанной экспертной организацией, родители нас приняли и доверяют, мы очень гордимся этим", - подчеркнула Елена Перминова.

Она добавила, что важно быть позитивными по отношению к родителям, сохранять доверие, не быть жесткими даже в самых сложных ситуациях. В большинстве случаев можно помочь и мотивировать родителя на изменения, а не принимать крайние меры.