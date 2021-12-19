Студент из Тюмени получил грант на разработку устройства выдачи таблеток

Студент 4 курса института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Никита Наумов вошел в число финалистов конкурса "УМНИК-Электроника" и получил грант в размере 500 тысяч рублей на разработку устройства выдачи таблеток.

Организаторами конкурса выступили региональный представитель Фонда содействия инновациям – Тюменский технопарк и областной департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства. В число победителей вошли 40 молодых ученых.

Как сообщили в пресс-службе ТИУ, проект Никиты Наумова посвящен разработке аппаратного комплекса для учета времени и контроля употребления медицинских препаратов. Устройство выдает таблетки по расписанию, а также заранее сообщает о скором приеме медикаментов.

"Такое изобретение будет полезно для многих людей, ведь, согласно моим собственным исследованиям, многие – особенно пожилые люди – нередко пропускают употребление лекарств. Устройство будет актуально, например, для ВИЧ-положительных граждан, людей, которые лечатся от наркозависимости, и других сложных пациентов, у которых несвоевременный приема медикаментов может сыграть злую шутку", – поделился автор проекта.

Изобретатель обратил внимание, что аналогичные разработки уже существуют за границей, где пользуются большим спросом. Выигранные средства Никита Наумов планирует направить на дальнейшее развитие аппаратного комплекса с целью его последующего вывода на рынок, пишет "Тюменская область сегодня".