ТюмГУ научит чиновников выстраивать диалог с населением

Тюменский госуниверситет объявил набор в онлайн-мастерскую "Современные методы коммуникации", участники которого будут учиться выстраивать конструктивный диалог с населением с помощью соцсетей и медиаповестки.

На сайте проекта сообщается, что курс полезен руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, помощникам и заместителям руководителей, отвечающим за медиакоммуникации, пресс-службам. Спикерами курса выступят известные в России политтехнологи, главы городов, эксперты-практики, руководители крупных пиар-служб.

"Медиа – это и помощники и угрозы, и свет и мгла. Как донести информацию, чтобы вам поверили, и, главное, как получить адекватную обратную связь? Эти вопросы стоят перед депутатами, управленцами, муниципалами. Попробуем поразбираться вместе. Запускаем курс допобразования в январе 2022 года", - сообщил на своей странице Facebook ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В комментарии к проекту Романчук отметил, что разработка и запуск программы "Современные методы коммуникаций" продиктованы запросом муниципалитетов. Сфера медиа стремительно трансформируется - нужны новые инструменты, технологии, варианты обратной связи с гражданами, предоставления им своевременной и честной информации.