Тюменские власти и ТВВИКУ поздравили со столетием ветерана войны

Участнику Парада Победы 1945 года Михаилу Андреевичу Никишину 15 ноября исполнилось сто лет.
Более двенадцати лет подполковник Михаил Никишин служил в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, преподавал огневую подготовку. Сегодня курсанты ТВВИКУ поздравили ветерана с юбилеем – знаменная группа прошла перед Михаилом Андреевичем торжественным маршем, военный духовой оркестр исполнил "День Победы".
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил личное поздравление юбиляру.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в поздравительной телеграмме пожелал ветерану здоровья и благополучия, почеркнув, что фронтовой и жизненный путь Михаила Андреевича – великий пример настоящего мужества и искреннего патриотизма.
Глава Тюмени Руслан Кухарук фронтовика поздравил видеообращением с Красной площади, пожелав ему от лица всех жителей Тюмени бодрости духа, сил и здоровья, тепла и заботы близких.
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