Девочка нарисовала портрет хирурга, пока он удалял ей опухоль головного мозга

В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени провели уникальную операцию, во время которой пациентка была в сознании и даже рисовала портрет врача. Такое оперативное вмешательство в клинике проведено впервые, сообщили в пресс-службе ФЦН.

"Девочка поступила к нам в клинику с серьезной патологией головного мозга и сильными приступами эпилепсии. Обследование показало у пациентки большую опухоль в зоне мозга, где располагаются центры, отвечающие за речевую и моторную функции. Поэтому мы приняли решение - оперировать девочку в сознании. Применили новую хирургическую технологию: использовали специальный экзоскоп и 3d очки, чтобы обьемно видеть очаг в стереоскопическом изображении. Когда я удалял девочке образование через минидоступы, она разговаривала со мной и рисовала", - рассказал Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, д.м.н, профессор, заслуженный врач РФ.

Врач пояснил, что такая операция - случай редкий и единичный не только для нашей страны, но и мира. В Федеральном центре нейрохирургии операции в сознании проводятся с 2013 года, когда пациентов просят рассказывать стихи или считать. Такой нейромониторинг позволяет оперирующему хирургу понимать, как он работает в эпилептогенной зоне, но в случае с 16 – летней Тамарой во время операции было необходимо проверить еще и двигательные функции.

"Перед операцией ко мне подошел врач и спросил, есть ли у меня увлечение? Я сказала, что хорошо рисую. Тогда доктор предложил мне что-то нарисовать во время операции, и я согласилась. Мне было совсем не страшно", - поделилась впечатлениями после операции Тамара Айшханова из Улан-Удэ.

Как только операция по удалению опухоли началась, с Тамарой начали разговаривать логопед и нейропсихолог. В момент удаления опухоли в головном мозге, когда оперирующий хирург дошел до зоны, отвечающей за движение, девочке дали лист бумаги и карандаш. Тамара решила, что будет рисовать портрет оперирующего врача - Альберта Суфианова. Минут десять она делала наброски и разговаривала с профессором.

Мать девочки рассазала, что приступы начались в два года. Сначала они были не сильными и не такими частыми, но после того, как Тамара переболела коронавирусом, они стали агрессивнее, случались до 30 раз в сутки. Из-за распространения эпилептогенного очага на соседние зоны мозга приступ у девочки начинался с панической атаки, страхов, затем разворачивался в большой двигательный приступ.

"Операции в сознании, как правило, мы проводим только взрослым. Тут случай серьезный. Удаление опухоли в момент, когда девочка разговаривала и рисовала – это минимальность риска не задеть в головном мозге участки, отвечающие за речь и движение. Рука пациентки двигалась, а значит, оперирующий врач все делал правильно. Главная проблема в хирургии эпилепсии – это не только полное удаление эпилептогенного очага, а полное сохранение функций мозга. Приступы у девочки прекратились. Будем наблюдать за ее здоровьем дальше", - прокомментировал Юрий Якимов, заведующий детским отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, к.м.н.

Портрет, нарисованный Тамарой во время операции, занял видное место на рабочем столе главного врача центра Альберта Суфианова, который признался, что для него это большая ценность.