Эксперты расскажут тюменцам, как получить президентский грант

В Тюмени пройдет серия мероприятий, направленных на поддержку местных общественных деятелей, участвующих в конкурсе от Фонда президентских грантов. Участникам расскажут о софинансировании и поиске партнеров.

28 сентября состоится онлайн-интенсив в Zoom, посвященный экономической части социальных проектов. Эксперты поделятся, как использовать дополнительные средства при получении гранта. Речь пойдет также о поиске партнеров, подготовке письма поддержки.Спикерами выступят директор молодежного центра "Поколение" Анастасия Левинова и продюсер тюменской новеллы фильма "Елки" Анна Румянцева.

Еще одно онлайн-событие "Краш-тест заявок: президентский грант" пройдет 5 октября. Участники смогут презентовать свой проект, получить комментарии и предложения от представителей молодежной политики, бизнеса, власти и СМИ. Для участия потребуется регистрация. В рамках краш-теста будет предоставлено 3 минуты на презентацию проекта. Так желающие смогут протестировать выступление перед итоговой защитой на конкурсе, пишет Moi-portal.ru.

Интенсивы организованы для тюменцев, планирующих участвовать в конкурсе от Фонда президентских грантов. Напомним, что прием заявок на него продолжится до 15 октября. Итоги подведут до 15 января 2022 года. На конкурсе распределится первая часть из 10,2 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на грантовую поддержку некоммерческих неправительственных организаций в 2022 году.