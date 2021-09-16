Квиз о творчестве и жизни Сальвадора Дали состоится в Тюмени

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музейный комплекс им. Словцова приглашает тюменцев и гостей города принять участие в новом увлекательном музейном квизе на тему "Сальвадор Дали. Где кончается гениальность и начинается безумие". Игра состоится 18 сентября, начало в 16:00.

Мероприятие погрузит игроков в атмосферу загадочного и сюрреалистичного мира произведений Сальвадора Дали. Победить в квизе помогут и эрудиция, и логика. Принять участия можно как одному, так и с командой. Победителей игры ждут музейные призы - отличный шанс провести вечер познавательно и весело.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Стоимость участия в квизе - от 150 рублей. Мероприятие включено в программу "Пушкинская карта". Приобрести билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. При посещении музея не забудьте взять с собой защитную маску. Возрастная категория 12+