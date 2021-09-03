Первый в России стратегический образовательный интенсив посвятят развитию карбоновых полигонов

Фото управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Образовательный интенсив на тему "Практика создания и развития карбоновых полигонов и сопутствующих климатических проектов: кадры, технологии, оборудование" состоится 16 – 19 сентября в Тюмени. Насыщенная образовательная программа включает семинары и мастерские от ведущих экспертов, в также сквозную проектную работу, организованную в командах участников обучения.

Организаторами первого в России стратегического образовательного интенсива выступили Тюменский государственный университет и Новосибирский государственный университет при поддержке ПАО "СИБУР", оператор программы - АНО "Агентство развития научно-образовательных проектов Тюменской области".

Курс прослушают индивидуальные участники и команды из разных регионов России, представляющие действующие и перспективные карбоновые полигоны, климатические проекты, а также представители индустриальных компаний, ответственные за развитие и внедрение "зеленых" технологий и проектов.

Участникам интенсива предстоит выяснить, как изменится энергетика региона, проработать предложения по стратегическим ставкам для региона, власти, бизнеса и общества, определить роль климатического полигона в этих ставках, сформулировать обязательства и ключевые показатели эффективности полигонов для власти и бизнеса, а также разработать перечень конкретных бизнес-кейсов и решений, которые позволят обеспечить коммерциализацию климатических проектов и прикладных научных исследований в интересах регионов присутствия.

В финале программы слушатели проводят презентацию своего проекта перед представителями органов государственной власти, индустриальных компаний и венчурных фондов, в том числе с целью установить стратегические межрегиональные партнерства и привлечь дополнительное финансирование для своих проектов.

Ведущим экспертом программы станет специальный представитель Министерства науки и высшего образования РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов, научный руководитель программы - первый проректор ТюмГУ, руководитель проекта создания и функционирования карбонового полигона Западно-Сибирского НОЦ в Тюменской области, кандидат биологических наук Андрей Толстиков.

Также в число экспертов вошли: руководитель проекта "CarboRus" (2021-2023 гг.) по мегагранту Правительства РФ, проекта "TerrArctic" (2020-2024 гг.) по мегагранту ЗапСибНОЦ Правительства Тюменской области Яков Кузяков, директор Сахалинского климатического центра Ирина Ведерникова, руководитель проекта "Карбоновый полигон Омского ГАУ" Виктор Помогаем и другие. Запланированы международные лекции с участием профессоров из США и Германии.

"В нашей стране запущен масштабный проект по созданию национальной системы учета парниковых газов. Открытие карбоновых полигонов в полной мере позволит выполнить переход к "зеленой экономике". Однако для наиболее эффективной работы важно проработать все нюансы, учесть региональную специфику, наладить межрегиональные коммуникации и обеспечить принятие грамотных решений на всех этапах реализации проекта. Для этого мы объединили умы экспертов и разработали программу, которая выведет на новый уровень работу в этом направлении", - отметил руководитель и модератор программы, проректор ТюмГУ, руководитель Центра развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий межрегионального Западно-Сибирского НОЦ, координатор коммуникаций с индустриальными партнерами в рамках проекта создания и функционирования карбонового полигона Западно-Сибирского НОЦ в Тюменской области Андрей Латышев.

По итогам интенсива участники обучения получат удостоверения о повышении квалификации от Тюменского государственного университета и Новосибирского государственного университета. Регистрация на сайте.