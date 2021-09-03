В Тюмени собираются провести велопарад

14:14 03 сентября 2021
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Тюменский велопарад состоится 12 сентября, местное управление Роспотребнадзора согласовало проведение массового мероприятия, сообщает региональный Оперштаб. 

Велопробег начнётся в 11:00, пройдет по центральным улицам города и завершится на площади у областного правительства, где желающим предложат поучаствовать в викторине и конкурсах (главный приз - велосипед), а также проверить здоровье и поставить прививку от коронавируса.

Велосипедисты проедут по улицам Володарского, Водопроводная, Перекопская, Республики, мероприятие пройдет с соблюдением противоэпидемических требований, обещают организаторы.

 

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