День знаний в Увате отпразднуют открытием новой школы

12:30 31 августа 2021
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Школ на 360 учащихся в правобережной части Увата откроется 1 сентября, сообщает региональный Оперштаб. 

Кабинеты химии, математики, информатики, технологии, робототехники и начальных классов, библиотеку, актовый и спортивный залы, уличную игровую площадку и спортивный комплекс накануне нового учебного года осмотрел губернатор.

"Школа, рассчитанная на 360 мест, построена по типовому проекту, который уже четыре раза использовался в регионе. Это экономически эффективно, такой подход себя оправдывает", - отметил Александр Моор.

При оформлении школы было учтено мнение учителей, школьников и их родителей, отметил глава администрации Уватского района Сергей Путмин. 

Теги: строительство , школы
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