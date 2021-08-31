День знаний в Увате отпразднуют открытием новой школы

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Школ на 360 учащихся в правобережной части Увата откроется 1 сентября, сообщает региональный Оперштаб.

Кабинеты химии, математики, информатики, технологии, робототехники и начальных классов, библиотеку, актовый и спортивный залы, уличную игровую площадку и спортивный комплекс накануне нового учебного года осмотрел губернатор.

"Школа, рассчитанная на 360 мест, построена по типовому проекту, который уже четыре раза использовался в регионе. Это экономически эффективно, такой подход себя оправдывает", - отметил Александр Моор.

При оформлении школы было учтено мнение учителей, школьников и их родителей, отметил глава администрации Уватского района Сергей Путмин.