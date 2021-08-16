На Площади 400-летия Тюмени состоялся арт-пикник

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

На территории арт-пространства на Площади 400-летия состоялся Арт-пикник. Мероприятие прошло 14 августа и собрало креативных и творческих тюменцев разных возрастов и увлечений.

Все желающие смогли посетить выставку картин под названием "Плоды" участников творческого объединения "Груша". На ней были представлены работы таких тюменских художников, как Мария Волкова, Ирина Непомнящих, Татьяна Цехмистер, Эльвира Замараева, Павел Шепель, Владимир Патрушев и Алина Шигапова.

Здесь же для тюменцев провели несколько творческих мастер-классов. Одним из них стало занятие по акварели "Fruits/Фрукты", где участники учились рисовать фрукты и другие плоды, а другим – по линогравюре "Травы и цветы/Herbs and flowers". Кроме того, был организован пленэр на две темы: "Городской пейзаж" и "Плоды". Принять в нем участие и попробовать себя в живописной технике смогли как начинающие художники, так и опытные знатоки кисти и красок.

В этот день тюменцы провели время не только интересно, но еще и познавательно: арт-пикник завершился лекцией Данила Шарохина на тему "Как отличить кляксу от шедевра? Долой мифы о “черном квадрате”", в которой спикер развенчал мифы и стереотипы о "современном искусстве".