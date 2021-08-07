Для тюменских школьников пройдут уроки зоограмотности

До конца лета тюменские волонтеры проведут 16 уроков зоограмотности в пришкольных городских лагерях. Занятия будут интерактивными, они призваны пробудить инициативы ребят.

Как сообщили в молодежной организации "Ладонь и лапа", уроки готовили в рамках проекта "Школа зоопросветителя", где обучение завершилось 2 августа. Волонтеры обсудили причины и способы решения проблемы негуманного обращения с животными и выработали принципы проведения успешного урока зоограмотности.

Так, педагог не должен быть всезнающим и агрессивным, а авторитет должен устанавливаться благодаря уверенности и харизме, пишет ИА "Тюменская линия".