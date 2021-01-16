Фотопроект "Настоящий друг" напоминает тюменцам о заботливом отношении к животным

Фотопроект "Настоящий друг" запустили тюменцы в социальных сетях. Он напоминает горожанам о том, что все животные остро нуждаются в заботе и защите, но, к сожалению, не каждый зверь может ее получить.

По мнению авторов, любой тюменец может сделать жизнь подопечных городских приютов существенно легче. Например, для этого достаточно принести товары для нуждающихся животных. Помощь принимают в мультицентре "Моя территория" по адресу улица Ванцетти, 1 ежедневно с 10:00 до 22:00. Особенно нужны гречка, геркулес для животных. Также принимают сухой корм для кошек и собак, древесный наполнитель, брезентовые поводки до полутора метров, игрушки и лакомства для зверей, плотные резиновые перчатки, моющие средства.

Приносить товары из списка можно до конца января. В феврале волонтеры развезут все собранное по тюменским приютам, пишет "Тюменская область сегодня".