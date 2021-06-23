Сергей Пересторонин ушел с поста директора "ТюменьМедиа"

Директор "ТюменьМедиа" Сергей Пересторонин покидает компанию после 17 лет работы в ней. Решение не продлевать закончившийся контракт и сосредоточиться на восстановлении после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает ИА "Тюменская линия".

Пересторонин отметил, что решение об уходе с должности поддержано вышестоящим руководством, и выразил уверенность, что агентство продолжит оставаться генератором важных и интересных новостей, источником оперативной и достоверной информации для каждого.

"Для нашей команды это серьезная потеря. Очень жаль, что эпидемия нанесла удар по нашим общим планам. Главный итог работы Сергея - создание коллектива, который, я уверен, сможет и в новых условиях профессионально продолжить свою работу. Искренне надеюсь, что личная ситуация у Сергея через какое-то время изменится и мы ещё поработаем вместе. Александр Викторович Моор высоко оценил вклад Сергея Леонидовича в развитие сферы информационной политики, накануне ему вручили благодарность губернатора Тюменской области", - заявил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.