"Академия страйкбола" для подростков откроется в Тюмени

Фото ТРОО "Страйкбол Урала"

В Тюмени откроется "Академия страйкбола" для подростков 16-18 лет. Ребят научат практической стрельбе из пневматического пистолета, или action air. Проект стал победителем второго конкурса 2021 года Фонда президентских грантов.

В 2014 году приказом Министерства спорта России в практическую стрельбу включили дисциплину "Пневматический пистолет". Благодаря этому дети могут профессионально заниматься этим видом спорта, участвовать в соревнованиях, получать спортивные разряды и звания.

Важным обстоятельством при выборе практической стрельбы как вида спорта для подростков является то, что action air направлена не только на формирование спортивных качеств скорости и точности, но и воспитание спортивной дисциплины, безопасного обращения с оружием. Практическая стрельба широко распространена в вооруженных силах и правоохранительных органах России и может по праву считаться военно-прикладным видом спорта. Общественники считают, что проект будет востребован среди подростков, планирующих продолжить обучение в военных вузах страны.

В рамках проекта планируется проведение спортивных соревнований по практической стрельбе в дисциплине "Пневматический пистолет" для учащихся школ Тюмени. Будут организованы открытые тренировки и семинары для подростков, на которых и произойдет отбор участников для спортивных турниров, сборы и промежуточные турниры, а также итоговое состязание стрелков. Планируется привлечь к участию в проекте более 70% подростков в возрасте 16-17 лет, проживающих в областной столице, пишет ИА "Тюменская линия".