В День памяти и скорби тюменские поисковики расскажут о подвиге тыловой Тюмени

Музей истории поискового движения Тюменской области 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, на страницах Областного поискового центра имени Артура Ольховского в соцсетях проведет онлайн-экскурсию "Тюмень – город трудовой доблести".

Поисковики расскажут об истории трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны, а также представят экспонаты, найденные в поисковых экспедициях на местах боев, результаты труда работников промышленных предприятий в тыловых регионах. Также у участники экскурсии смогут проверить свои знания по истории тылового города Тюмени, ответив на вопросы онлайн-викторины.

Онлайн-экскурсия состоится 22 июня 2021 года в 18:00 на страницах ТРОО "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского": "ВКонтакте" и Instagram.