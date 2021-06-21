В День памяти и скорби тюменские поисковики расскажут о подвиге тыловой Тюмени

12:01 21 июня 2021
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Музей истории поискового движения Тюменской области 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, на страницах Областного поискового центра имени Артура Ольховского в соцсетях проведет онлайн-экскурсию "Тюмень – город трудовой доблести".

Поисковики расскажут об истории трудового подвига тюменцев в годы Великой Отечественной войны, а также представят экспонаты, найденные в поисковых экспедициях на местах боев, результаты труда работников промышленных предприятий в тыловых регионах. Также у участники экскурсии смогут проверить свои знания по истории тылового города Тюмени, ответив на вопросы онлайн-викторины.

Онлайн-экскурсия состоится 22 июня 2021 года в 18:00 на страницах ТРОО "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского": "ВКонтакте" и Instagram.

Теги: история , поисковики , соцсети , экскурсии
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