III Национальный форум преподавателей истории проведут в Тюмени

4-5 октября представители университетов, академических институтов, профильных органов госвласти и общественных организаций обсудят меры по повышению качества преподавания истории в высшей школе.

Деловая программа форума включает работу секций и расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования.

Участие в III Национальном форуме преподавателей истории примут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева.

Организаторами мероприятия выступают Минобрнауки России, Российское историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет и Тюменский государственный университет. Предыдущие два форума принимал Тобольск.