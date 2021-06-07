В Тюменской области по льготной ставке выданы жилищные кредиты на 47 млрд рублей

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие "льготной ипотеки" до 1 июля 2022 года. Ставка по льготной ипотеке составит 7% годовых, а предельная сумма будет единой для всех регионов — 3 млн руб.

В Тюменской области с начала действия этой программы и по состоянию на 27 мая 2021 года выдано 17 109 тысяч льготных кредитов на сумму более 47 млрд рублей.

В целом в регионе рост ипотечного кредитования составил 47%. По состоянию на 1 мая текущего года выдано 9 527 кредитов на сумму более 23 млрд рублей. В прошлом году было выдано 6 471 кредит на сумму в 13 млрд.

Сейчас в Тюменской области строительство осуществляют 91 застройщик. В стадии строительства находится 284 многоквартирных дома общей площадью жилья 2,898 млн кв. м, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На 1 июня 2021 года выдано 94 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 577,545 тыс. кв. м. В 2020 году всего было выдано 123 разрешения на строительство.