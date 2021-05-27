Максимальное увеличение продолжительности здоровой жизни - задача "Партии пенсионеров"

Именно на это обратили главное внимание руководители "Партии пенсионеров" в ходе работы круглого стола "Актуальные вопросы современного развития гериатрии и геронтологии в России", проведенного 17 мая 2021 года в Санкт-Петербурге на базе Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И Сеченова.

"Совместно с ведущими российскими гериатрами и геронтологами нам необходимо составить дорожную карту долголетия, то есть определить совокупность первоочередных мер и средств, обеспечивающих значительное продление периода здоровой жизни для наших граждан" - обозначил председатель Центрального совета "Партии пенсионеров" Владимир Бураков.

Владимир Бураков обратил особое внимание на тот факт, что при всей опасности сердечно-сосудистых заболеваний гораздо большую опасность для людей старшего возраста представляют падения и переломы: согласно статистики на 121 тысячу случаев инфаркта у людей пенсионного возраста приходится 238 тысяч опасных переломов, зачастую лишающих их возможности двигаться и нередко приводящих к смертельным последствиям.

"Партия пенсионеров", совместно с медицинским сообществом, сформулировала следующие первоочередные задачи:

1. Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, в том числе путем формирования доступной среды, профилактики сакропении (процесса потери скелетной мускулатуры, связанной со старением), разработки и внедрению современных геропротекторов (препаратов, повышающих ресурсы организма). В ходе работы Круглого стола было отмечено, что в Санкт-Петербурге даже была создана специальная служба по профилактике повторных переломов у людей старшего возраста, а также одиноких граждан с когнитивными нарушениями. 2. Диагностика и профилактика когнитивных нарушений (начиная с сорокалетнего возраста) 3. Эффективная вакцинация людей старшего возраста. Для решения данных задач, в "Партии пенсионеров" уверены, что есть крайняя необходимость в качественной подготовке как медицинских работников, так и представителей широкого круга профессий, занимающихся работой с населением.

В этой связи, поддержку специалистов получили инициативы "Партии пенсионеров" о разработке и включении в образовательные стандарты учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для работы в органах государственного и муниципального управления, будущих сотрудников полиции, суда и прокуратуры, иных служб, непосредственно взаимодействующих с населением, специального курса "Особенности психологии и физиологии людей пожилого и старческого возраста".



В ближайшее время "Партии пенсионеров" планирует обратиться с данными, столь важными для миллионов людей инициативами, к руководству Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Фото предоставлено "Партией пенсионеров"