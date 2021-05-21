Топ мероприятий в Тюмени на 22 – 23 мая

Выставка "Открытая коллекция" (6+)

В Тюмени 14 мая открылась выставка "Открытая коллекция" из собрания музея современного искусства "ПЕРММ". Выставка организована при поддержке министерства культуры Пермского края и правительства Тюменской области и проводится в рамках национального проекта "Культура". Экспозиция включает в себя 120 произведений тридцати трех художников, среди которых Л. Соков, А. Бродский, В. Кошляков, А. Осмоловский, О. и А. Флоренские, Д. Гутов, Д. Цветков, С. Горшков, В. Козин, П. Белый и другие. Основой "Открытой коллекции" стали работы авторов, принявших участие в выставке современного искусства "Русское бедное", которая прошла в ПЕРММ в 2008 году.

Когда: по 18 июля

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63

Вход свободный

Выставка "Куклы мира" (0+)

На выставке представлено около 250 кукол более чем из 100 стран мира. Выставка открывает посетителям музея яркий, разнообразный мир кукол разных народов, обращая внимание на то, что, несмотря на различия, всех людей на земле объединяют невидимые культурные связи. Все куклы являются частью коллекции Натальи Гончаренко. Подробности по телефону: 8 (3452) 46-49-63.

Когда: до 30 июня

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 18)

Стоимость: 150 рублей (взрослый билет), 100 рублей (для школьников, студентов и пенсионеров)

Выставка "О, Гавана! Транзит…" (0+)

В Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась уникальная художественная экспозиция, посвящённая 500-летию Гаваны и юбилею дипломатических отношений между СССР, Российской Федерацией и Республикой Куба. Выставка "О, Гавана! Транзит…" является трансконтинентальным художественно-просветительским проектом. На выставке представлено 100 картин и предметов, созданных за всю историю дружественных отношений между странами. Темы произведений разнообразны: от пафоса революции, кубинских пейзажей и карнавала до портретов выдающихся деятелей Кубы. Подробнее о выставке можно узнать по телефону: 45-35-90.

Когда: по 23 мая

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Стоимость: 150 рублей; льготным категориям граждан вход свободный

Тематический поезд министерства обороны (0+)

В соответствии с решением Президента РФ, Министерство обороны проведёт масштабную агитационно-пропагандистскую акцию "Мы — армия страны! Мы — армия народа!". Тематический поезд Министерства обороны РФ сделает остановки в 51 городе, в Тюмень он прибудет 22 мая. Оформление вагонов отражает героические страницы нашей истории, новейшие достижения Вооруженных сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии. На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование.

Когда: 22 мая в 11:00

Где: железнодорожный вокзал, ул. Привокзальная, 22

Выполнение норматива ГТО по направлению "Туристский поход с проверкой туристских навыков" (12+)

Детско-юношеский центр "Авангард" приглашает тюменцев принять участие в выполнении норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по направлению "Туристский поход с проверкой туристских навыков". Проверить свою подготовку смогут горожане в возрасте от 11 (III ступень) до 60 лет (IX ступень). При себе необходимо иметь: копию документа, удостоверяющего личность: свидетельство о рождении (паспорт); копию медицинского заключения (справки) с допуском для выполнения нормативов ВФСК "ГТО"; УИН (уникальный идентификационный номер); заполненное согласие на обработку персональных данных (ссылка на бланк). Сопровождение детей до 18 лет взрослыми обязательно! Форма одежды – спортивная. С собой следует взять питьевую воду. Весь необходимый инвентарь для прохождения маршрута предоставят организаторы. Добраться до места тестирования можно на городском автобусе № 27 (остановка "Гилевская роща"). Дополнительная информация по телефону: 8 (3452) 51-60-64.

Когда: 22 мая в 9:00, регистрация в 8:30 у центрального входа

Где: лесопарк "Гилевская роща", ул. Гилевская роща, 1

Вход свободный

Конный поход (12+)

Вы проведете целый день в окружении природы и лошадей!За несколько часов в седле, двигаясь рысью через лес и поле, сможете почистить и подседлать лошадь под руководством инструктора, сделать много фотографий, приготовить вкуснейший походный обед. С собой: средство от комаров, термос с напитком/бутылка с водой, КЛМ (кружка, ложка, миска), рюкзак (должен быть такого размера, чтобы не касался спины лошади, когда будете сидеть верхом). Предварительно обязательно посетить 30-минутную тренировку для подготовки к участию. Стоимость тренировки: 500 руб. (30 мин.). Запись и подробности по телефону 8 (961) 201-86-66 (Любовь Рулис).

Когда: 22 мая с 10:00 до 18:00

Где: старт из с. Горьковка

Стоимость: 3000 руб./чел. (обязательная предоплата 1000 руб.)

Тематическая программа "Потомки Ермака" (0+)

Ермак Тимофеевич - известный землепроходец, завоеватель и казацкий атаман, биография которого до сих пор содержит немало тайн для историков. В России Ермака Тимофеевича почитают точно так же, как былинных богатырей. Каждый желающий сможет совершить увлекательное путешествие в историю казачества и его зарождения в Тюмени. В программе - песни и пляски в исполнении казачьих коллективов.

Когда: 22 мая в 10:00

Где: Центр русской культуры, ул. Западносибирская, 6 (площадь Казачьего храма преподобного Серафима Саровского)

Стоимость: бесплатно

Спектакль "Как Маша поссорилась с подушкой" (0+)

Сюжет необычной истории прост. Маленькая девочка, отдыхающая с родителями на даче в деревне, ложится вечером спать, но не может заснуть, потому что "кровать плохая, одеяло колючее, подушка жёсткая…". Девочка выходит из дома в ночной сад. Всем встречным она рассказывает о своих неприятностях. А встречные, собака, курица, летучая мышь, цапля, пытаются помочь девочке. Но ничего хорошего из этого не выходит. Маша возвращается домой и понимает, что у неё хорошая удобная кровать, мягкая подушка и тёплое одеяло, которым приятно укрыться после ночного путешествия. Так что, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Надо уметь ценить то, что имеешь: свою кроватку, свой дом, свою деревню или город, свою Родину, наконец! Об этом, в доступной для самых маленьких зрителей форме, рассказывает спектакль Тюменского театра кукол.

Когда: 22 мая в 10:00, 16:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 300 рублей

Спектакль "Бонифаций едет к бабушке" (0+)

История о путешествии в страну беззаботного детства, знакомящая юных зрителей с магией циркового искусства! Цирковой артист лев Бонифаций, отправляется на первые в своей жизни каникулы в Африку к бабушке! Туда, где круглый год греет солнце и можно не беспокоиться ни о чем (кроме выбора достаточно спелых для лакомства бананов)! Можно ли остаться там навсегда? Или есть способ увезти эту страну с собой?

Когда: 22 мая в 10:30

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 – 500 рублей

Мастер-класс "Мультяшки на рубашке" (0+)

На мастер-классе посетителей будут ждать любимые персонажи советских мультфильмов: Карлсон, Крокодил Гена, Пятачок и другие. Взрослые и дети смогут разукрасить значки с изображением этих героев самостоятельно и уйдут с мастер-класса с уникальной поделкой, сделанной собственными руками! Организаторы приглашают детей старше 3 лет. Обязательна запись по телефону: 8 (3452) 68-11-11.

Когда: 22, 29 мая с 11:00 до 14:00

Где: исторический парк "Россия - Моя История", ул. Орджоникидзе, 47

Стоимость: 250 рублей с чел.

Практика светской беседы (18+)

Присоединись к практике коротких профессиональных бесед под кураторством специалиста по настройке отделов продаж Юлии Довганюк. Каждый из участников сможет провести small talk с десятью и более гостями, послушать полезные советы и выработать стратегию для бизнес-коммуникации. Беседы ориентированы на социальную и бизнес-среду! Регистрация

Когда: 22 мая в 11:00

Где: мультицентр "Контора пароходства", 25 Октября, 23а стр. 1

Игровая программа "Весенние забавы" (0+)

Специалисты Дворца национальных культур "Строитель" приготовили увлекательные игры и развлечения на любой вкус: национальные, состязательные, хороводные, русские, украинские, белорусские, татарские, немецкие игры; игры народов Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Казахстана, хантов и манси; обрядовые действа; конкурсы и викторины.

Когда: 22 мая в 11:00 – 14:00

Где: сквер им. Ю. Куталова за ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Вход свободный

Спектакль "Маша и медведь" (0+)

Эту сказку знают самые маленькие. Наш спектакль – понятная для них история про заблудившуюся Машу, которой находчивость помогла вернуться к Бабушке и Дедушке и Мишу не обидеть. Играют его актеры в особых костюмах и масках образца диснеевских, сами – как большие куклы. Выразительная пластика, литературная русская речь делают сказку настоящим событием для начинающих театралов.

Когда: 22 мая в 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 – 500 рублей

Показ фильма "Холодное лето 53-го" (16+)

Двое бывших политзаключённых, недавно вышедших из лагеря, вступают в схватку с бандой амнистированных уголовников. Победу приходится оплатить дорогой ценой. Почти детективная история неравного поединка заканчивается и оптимистически, и трагически. Время действия - 1953 год, страна на пороге больших перемен... Фильм о рубеже эпохи с последней ролью Анатолия Папанова. Режиссер - Александр Прошкин.

Когда: 22 мая в 12:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

Интенсив по каллиграфии кистью (18+)

Приходи на интенсив по каллиграфии от Асии Утяшевой, художницы, дизайнера и участницы различных выставок и фестивалей. На интенсиве научишься правильно держать кисть, писать базовые элементы и изучишь полный комплект букв. А по итогу соберешь все полученные знания и применишь на практике. Все материалы входят в стоимость. Специальные навыки не нужны, попробовать может каждый желающий. Скорее записывайся, чтобы подписывать открытки, плакаты, или создавать артовые каллиграфические листы. Регистрация в личные сообщения Асии по предоплате 1000 рублей.

Когда: 22 мая в 14:00

Где: мультицентр "Контора пароходства", 25 Октября, 23а стр. 1

Стоимость: 3500 рублей

Показ фильма "Неизвестные страницы из жизни разведчика" (16+)

Советский разведчик, заброшенный на оккупированную немцами территорию, оказывается в трагической ситуации: высокие чины органов госбезопасности ставят его в положение отверженного. Однако он продолжает действовать — на свой страх и риск... Режиссер - Владимир Чеботарев.

Когда: 22 мая в 15:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

Игра "Денежный поток" (16+)

Если хочешь проверить свои силы в стратегическом планировании, инвестициях и ведении переговоров, хорошо провести время, участвуй в финальном марафоне "Денежного потока" от Students' business club. Регистрация по ссылке

Когда: 22 и 23 мая в 16:00

Где: "Моя Территория", ул. Ванцетти, 1

Фестиваль доброты "Майские коты" (12+)

Вы можете принести добро для животных приюта "Лучший друг" (корм, хозяйственные принадлежности, медикаменты), принять участие в экобукинге, артобменнике и фримаркете, поучаствовать в блиц-турнире по шахматам, обсудить киноверсию мюзикла "Кошки" (режиссёр - Том Хупер,), опубликовать свои стихотворения во встрече в ВК: Майские коты. Подробнее

Когда: 22 мая с 16.00 до 21.00

Где: молодёжное пространство "Город молодых", ул. Механическая 31/1

Стоимость: бесплатно

Показ фильма "Дорога на Берлин" (12+)

Великая Отечественная война. Лейтенант Огарков и рядовой Джурабаев – выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой. Режиссер - Сергей Попов.

Когда: 22 мая в 17:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

Концерт группы "Буерак" (16+)

"Буерак" прошли путь от главной мем-группы России до тотемных героев нового отечественного инди, и, полные свежей энергии, они дадут в Тюмени большой сольный концерт 22-го мая в баре "Дом Печати"!

Отстраненные от трендов, "Буерак" продолжают сохранять актуальность и идентичность. Их музыка способна вызвать восторг и боль одновременно. Но теперь это намного более осознанное творчество, хоть и с большой долей иронии, традиционно. Трудно поверить, но с уходом эпохи советского пост-панка мы могли больше не услышать ничего подобного. Всё больше набирающая популярность эстетика минималистического и незатейливого искусства в эпоху больших перемен отражается в музыкальном материале группы "Буерак" свежо и современно. Подробнее

Когда: 22 мая в 18:00

Где: Дом Печати, ул. Осипенко, 81

Спектакль-инструкция "Всем кого касается" (12+)

Драматическая пьеса Даны Сидерос поставлена режиссером в жанре "инструкции по безопасности от человеческих возгораний". Спектакль адресован широкому кругу зрителей – от подростков до молодых людей до 30, а также учителям, которые находятся в постоянном контакте с учениками. Что думают о нынешнем мире и как выживают в нем подростки, которые сталкиваются с равнодушием, агрессией и непониманием тех, кто находится рядом. В престижную, элитную школу попадают двое парней – братья Костя и Миша. Костя – младший, немой от рождения, и Миша помогает ему в общении. У них особый язык прикосновений, который понятен только им. Именно этот язык становится источником проблем для ребят – другие ученики, да и кое-кто из учителей, не приняли их, относятся к ребятам враждебно и с подозрением. И все же найдутся люди – учительница Софья Алексеевна и девочка Рита, которые сумеют погасить вспыхнувший конфликт, показать остальным важность поиска совместных решений, взаимопонимания не только с "другими", но и с одноклассниками. Режиссер спектакля – Игорь Лебедев (г. Санкт-Петербург), победитель режиссерской лаборатории "12+", которая прошла в "Ангажементе" в ноябре 2018 г. Художник – Елена Подлесная (г. Санкт - Петербург).

Когда: 22 мая в 18:00

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 500 рублей

Просмотр документального фильма "…Неркаги…" (16+)

За полярным кругом, в далекой Байдарацкой тундре, на берегу круглого, как луна, озера, лежит "Земля надежды". Оставив писательскую карьеру, Анна Неркаги и ее сорок приемных детей строят там свой рай. Анна знает, что мир ей уже не переделать, но ее задача состоит в том, чтобы не дать миру погибнуть. Она поворачивает время против часовой стрелки, пытаясь вновь примирить труд, веру и национальную культуру своего народа.

Когда: 22 мая в 18:00

Где: книжный магазин "Никто не спит", ул. 8 марта, 2, к. 1

Стоимость: бесплатно

Футбольный матч: ФК "Тюмень" – ФК "Новосибирск" (0+)

Билеты

Когда: 22 мая в 19:00 Внимание! Время начала матча изменилось!

Где: стадион "Геолог", ул. Коммуны, 22, к. 1

Стоимость: 200 – 400 рублей

Иван Абрамов. StandUp (18+)

Иван Абрамов – один из самых запоминающихся резидентов популярного шоу "StandUp" на ТНТ. Если другим комикам для выступления необходим только микрофон, то у Ивана можно нередко увидеть фортепиано или гитару. Коллеги называют Ивана самым интеллигентным комиком проекта. А юмор артиста классифицируют как эстетически-приятный. Вот и на этот раз зрителей сольного концерта Ивана Абрамова ожидает неповторимый микс из ярких образов, знакомых ситуаций, тонкого юмора и музыкальных импровизаций. Свой стендап Абрамов разбавляет шутливыми песнями, которые разбираются на цитаты. По мнению резидента, музыка помогает организовать подачу и создать атмосферу темы, над которой он шутит.

Когда: 22 мая в 19:00

Где: ДК "Нефтяник", ул. Осипенко, 1

Стоимость: 1000 – 3000 рублей

Показ фильма "Они сражались за Родину" (0+)

Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери... Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы... Режиссер - Сергей Бондарчук.

Когда: 22 мая в 19:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

Алим Шахмаметьев и ТФО (6+)

22 мая Тюменский филармонический оркестр даёт концерт с приглашённым дирижёром - место за дирижёрским пультом в этот вечер займёт Алим Шахмаметьев. Он один из самых востребованных дирижёров своего поколения. Его нетривиальный подход к интерпретации сочинений различных жанров и эпох снискал признание у критиков. Тонкое музыкантское чутьё, великолепная мануальная техника в сочетании с изящным артистизмом создают тот неповторимый творческий почерк, который уже давно узнаваем и любим не только отечественной публикой. Алим Шахмаметьев – главный дирижёр Камерного оркестра Новосибирской филармонии, одного из ведущих камерных оркестров России.

Программа: В.А. Моцарт увертюра к опере "Похищение из сераля", симфония № 41, концерт № 21 для фортепиано с оркестром до мажор.

Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов Владислав Чепинога (солист Свердловской филармонии, стипендиат Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства, выпускник Уральской консерватории).

Когда: 22 мая в 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, 34

Стоимость: 500 – 1000 рублей

Четкая читка "Стрелять надо в голову" (16+)

В эту субботу в Чётком снова прозвучит (как выстрел) криминальная комедия в стиле Гая Ричи и Тарантино. Забронировать место можно тут.

Когда: 22 мая в 19:00

Где: Четкий театр (ЦСД Тюмень) ул. Перекопская, 5

Стоимость: 350 рублей

Вечерняя экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь… Автобус" (12+)

Необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени – порой новой и незнакомой. Вы увидите город с необычного ракурса, созерцая огни неоновых фонарей на Мосту Влюбленных и Набережной, на Цветном бульваре и площади Памяти, сможете оценить классические формы Тюменского драматического театра. Узнаете интересные истории о городе: об отдыхе по-тюменски, о "козах-бальмонтистках", об известных людях нашего края, побываете в старинных кварталах Тюмени (Сараи, Потаскуй, Затюменка). Продолжительность - 50 минут.

Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено! Телефон: 8 (3452) 45-35-90, 89292667372.

Когда: 22 мая в 21:00

Где: старт от остановки "Набережная"

Стоимость: 250 - 350 рублей

Летняя вечеринка в баре Under (18+)

Мы открываем серию летних вечеринок с электронной музыкой, которой так не хватает в нашем города.

Когда: 22 мая с 22:00 до 04:00

Где: бар Under, ул. Свердлова, 5/2

Стоимость: 250 рублей на входе

Спектакль "Озорной Гусёнок" (0+)

Сюжет необычной истории прост. Маленькая девочка, отдыхающая с родителями на даче в деревне, ложится вечером спать, но не может заснуть, потому что "кровать плохая, одеяло колючее, подушка жёсткая…". Девочка выходит из дома в ночной сад. Всем встречным она рассказывает о своих неприятностях. А встречные, собака, курица, летучая мышь, цапля, пытаются помочь девочке. Но ничего хорошего из этого не выходит. Маша возвращается домой и понимает, что у неё хорошая удобная кровать, мягкая подушка и тёплое одеяло, которым приятно укрыться после ночного путешествия. Так что, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Надо уметь ценить то, что имеешь: свою кроватку, свой дом, свою деревню или город, свою Родину, наконец! Об этом, в доступной для самых маленьких зрителей форме, рассказывает спектакль Тюменского театра кукол.

Когда: 23 мая в 10:00, 16:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 300 рублей

Областная военно-патриотическая игра "Граница" (6+)

В областной военно-спортивной игре "Граница — 2021" примут участие 20 команд средних образовательных школ, военно-патриотических клубов, объединений и кадетских классов, победивших в городской "Границе". Чтобы продемонстрировать выносливость, спортивные навыки и командный дух, ребятам предстоит преодолеть шесть этапов игры — это историческая викторина, строевой смотр, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, военизированная эстафета. Команды участницы по итогам игры будут награждены Путевкой в поездку по городам — героям России: Севастополь, Волгоград, Москву.

Когда: 23 мая в 10:00

Где: ул. Пограничников, 1 (сквер пограничников)

Стоимость: бесплатно

Открытый международный конкурс-фестиваль "Граница начинается у порога твоего дома" (6+)

В конкурсе-фестивале принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, студенты высших и средних профессиональных образовательных организаций, работающая молодежь, а также граждане, выразившие желание проявить творческую активность в жанре военно-патриотической и пограничной песни Российской Федерации и стран СНГ. Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям: авторы-исполнители; исполнители песен; вокальные ансамбли (дуэты, трио и т. д.). вокально-инструментальные ансамбли; хореография; художественное слово.

Когда: 23 мая в 10:00

Где: ул. Пограничников, 1 (сквер пограничников)

Стоимость: бесплатно

Спектакль-инструкция "Волшебный горшочек" (0+)

Сказочная история по мотивам сказки братьев Гримм. Маленькие зрители оказываются в маленьком городке, где есть пекарь, лекарь, дворник, добрая старушка, жадный мясник и маленькая девочка. Если желаете отведать волшебной каши — милости просим! Автор инсценировки Альбина Захаренко, по мотивам сказки братьев Гримм.

Когда: 23 мая в 10:30

Где: молодежный театр им. В.С. Загоруйко "Ангажемент", ул. Олимпийская, 8а

Стоимость: 250 рублей

Курс "Свобода голоса и тела" (18+)

Авторская программа Аэлиты Садретдиновой и Татьяны Дещеня. Бывало такое – выходишь перед аудиторией, и ноги немеют, руки становятся холодными, а голос будто куда-то пропал? Не переживай, с тобой все в порядке. Это зажимы. Как это работает: человек чувствует себя некомфортно, тело реагирует на страх и сковывает мышцы. На курсе "Свобода голоса и тела" наши педагоги расскажут тебе, как научиться управлять голосом, поставить дыхание, справиться с переживаниями, проработать дикцию и мимику. Зачисление на курс производится после подписания договора и по факту оплаты. Подать заявку: https://project1447066.tilda.ws/svoboda

Когда: 23 мая – 13 июня каждое воскресенье с 11:00 до 13:00

Где: МТЦ "Космос", ул. Республики, 165А

Стоимость: 5000 рублей

The Distinguished Gentleman's ride Tyumen 2021 (18+)

Международный благотворительный мотозаезд The Distinguished Gentlemans Ride пройдет в Тюмени 23 мая, традиционно, в один день со всеми странами. В этот день джентльмены и леди по всему миру надевают свои лучшие костюмы, начищают ботинки, повязывают галстуки и выезжают на классических и кастомных мотоциклах, чтобы принять участие в празднике стиля и винтажных мотоциклов. Цель заезда - поддержка всемирного движения по изучению и лечению мужских заболеваний, предотвращению суицидов. В заезде участвуют 100 стран, более 640 городов и около 120 000 человек. В этом году The Distinguished Gentlemans Ride снова состоится в Тюмени.

Правила участия остаются неизменными: идеальный джентльмен-лук или леди-лук (классический костюм, рубашка, жилет, галстук/бабочка, тренч, пальто, пиджак, брюки и ботинки); лассический мотоцикл (классик, каферейсер, боббер, скремблер, чоппер, кубатурный ретро-мотороллер или кастом байк); предварительная регистрация у организатора. Если у вас хорошие манеры, отменный вкус, есть подходящий мотоцикл и желание поучаствовать в благотворительном мероприятии - добро пожаловать на заезд!

Регистрация на сайте

Когда: 23 мая с 11:00 до 16:00

Где: информация у организаторов – по ссылке

Экскурсия "От острога до столицы" (6+)

Вы узнаете о развитии первого сибирского города от деревянного острога до столицы самой большой области России. Увидите характерные черты "старой" и "новой" Тюмени: купеческие особняки XIX–начала XX в., величественные храмы и Свято-Троицкий мужской монастырь, где хранятся мощи Святителя Филофея Лещинского, площади и скверы, Тюменский драматический театр и Набережную, мост Влюбленных, современные учебные заведения и многое другое. Откроете для себя новые страницы жизни города счастливых людей. Продолжительность - 120 минут.

ВНИМАНИЕ! Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Обязательно предварительное бронирование, количество мест ограничено. Телефон: 8 (3452) 45-35-90, 89292667372.

Когда: 23 мая в 12:00

Где: старт экскурсии от музея "Городская Дума", ул. Ленина, 2

Стоимость: от 350 до 450 рублей (лица, достигшие возраста 55 и 60 лет, дети до 14 лет, инвалиды: от 250 до 300 рублей)

Спектакль "Маленький принц" (6+)

Ребёнок приходит приходит в этот мир и сталкивается со множеством вопросов, один из самых трудных - почему всё когда-нибудь заканчивается, сама жизнь имеет финал. Как объяснить ему, что важно, а что - не очень, что такое дружба, любовь, ответственность.... Зной, пустыня, авиакатастрофа.... Но жизнь продолжается, пока бьётся сердце, рождается мысль. Кто такой Маленький принц, задающий настойчивые вопросы лётчику? Что за хоровод странных образов ведёт с ним разговор: Король, Фонарщик, Географ, Змея... Быть может, наш спектакль поможет родителям и детям в их многолетнем диалоге о том, как устроен мир.

Когда: 23 мая в 12:00

Где: Тюменский театр кукол (ул. Кирова, 36)

Стоимость: 200 – 500 рублей

Спектакль "Капризная принцесса" (0+)

Московский театр "КАПА" представляет музыкальную сказку "Капризная принцесса" по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена "Свинопас". Веселая, добрая, музыкальная и поучительная сказка по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена "Свинопас". Юный принц Мариус с первого взгляда полюбил красавицу Лауру, преподнес ей в подарок необыкновенной красоты розу и сладкоголосого соловья. Но принцесса отвергает его подарки. Однажды во дворец приходит молодой свинопас... Он мастерит волшебный горшочек, который играет мелодии и может показать, что у кого готовится на кухне, и волшебную трещотку, которая заставляет людей танцевать. Капризная принцесса Лаура влюбляется в грязного пастуха свинок. А вот чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев сказку "Капризная принцесса". Вас ждет много танцев, песен, шуток...а главное море любви и добра. Любой маленький зритель горячо полюбит его героев, яркую живую музыку и волшебный мир, который оживает на сцене в этом спектакле.

Когда: 23 мая в 13:00

Где: ДК "Железнодорожник", ул. Первомайская, 55

Стоимость: 400 – 700 рублей

Мастер-класс по сальсе (12+)

В Тюмени состоятся мастер-классы по сальсе под открытым небом. Приглашаются все желающие обучиться этому жаркому танцу! Встречи проводит музейный комплекс совместно с танцевальной студией Натальи Строикиной "Мамасита" в рамках трансконтинентальной выставки "О, Гавана! Транзит...". Участники мастер-классов научатся базовым шагам и освоят несложную хореографию. Благодаря приобретению нового умения вы почувствуете себя увереннее, танец научит раскрепощенности, и ваша жизнь наверняка заиграет новыми красками. Приводить партнера на занятия не обязательно, однако можно приходить и парами. Количество мест ограничено, обязательная предварительная запись по телефону: 45-35-90.

Когда: 23 мая в 14:00

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63, внутренний дворик

Вход свободный

Экскурсия "Кладбища и склепы старой Тюмени" (12+)

Единственная в Тюмени экскурсия по кладбищам. На ней вы узнаете о типах захоронения в старой и новой Тюмени, об известных кладбищах города, об устройстве семейных склепов. На экскурсии речь также пойдет о памяти и о культуре посещения городских кладбищ, некрополей и других захоронений. Передвижение между кладбищами и некрополями проходит в автобусе. Количество участников в группе - до 18 человек. Продолжительность - 3 часа.

Более подробная информация и билеты - на странице экскурсии https://turkontora.ru/ekskursii/ekskursiya-avtobusnaya-kladbischa-i-sklepy-staroj-tyumeni

Бронирование — по телефону: +7 (982) 924-44-72 (Viber, Whatsapp) или на сайте.

Когда: 23 мая в 14:00

Где: экскурсионное бюро "ТурКонтора", ул. Перекопская, 5 (дом В. И. Перевалова)

Стоимость: 700 – 800 рублей

День черепашек в ТРЦ "Кристалл" (0+)

Этот необычный праздник зародился в 2000 году и отмечается не только в тех уголках земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В этот день в гости в ТРЦ "Кристалл" придёт "Черепашка-ниндзя" и расскажет о том, чем кроме пиццы питаются черепашки, где и сколько живут, как быстро перемещаются и о многом другом из жизни удивительных животных. Во второй части праздника посетителей ждет мастер-класс "Травянчик-turtle". Травянчик – это экологический сувенир, из которого прорастает трава. Травянчик, изготовленный своими руками, украсит любой солнечный уголок дома. Приходите на "День черепашек" всей семьей.

Когда: 23 мая с 14:00 до 16:00

Где: ТРЦ "Кристалл", ул. Дмитрия Менделеева, 1А (2 этаж, фудкорт)

Показ фильма "Букет фиалок" (16+)

Великая Отечественная война. Инженер авиаполка Берестова знакомится с летчиком-истребителем Арбатовым, жена которого погибла. Теперь он должен думать о том, как одному воспитать своих двоих детей. Однако Арбатов не доживет до победы. После войны Берестова находит его детей и усыновляет их... Режиссеры - Олег Бондарёв, Вера Строева.

Когда: 23 мая в 15:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно

Онлайн-встреча в книжном клубе "Бандабукс" (18+)

Встреча книжного клуба "Бандабукс" - в ZOOM обсуждение трех экранизаций "Анны Карениной".

Когда: 23 мая в 16:00

Где: информация – по ссылке https://vk.com/event204252311

Международный чемпионат профессиональных боевых единоборств "Русский крест" памяти русского воина Евгения Родионова (18+)

Евгений Александрович Родионов (23 мая 1977, село Чибирлей, Пензенская область — 23 мая 1996, близ села Бамут, Чечня) — русский солдат. На Первой чеченской войне вместе с группой сослуживцев долгое время провёл в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Для многих Евгений стал символом мужества, чести и верности. Посмертно награждён орденом Мужества.

Подробнее о турнире: https://vk.com/event186077101

Когда: 23 мая в 17:00

Где: "Дом культуры", ул. Горького 44/3

Stage Band + Funk Fusion Explosion (0+)

Концерт Динамичного фанка и драйвового Фьюжна с Джазовым Десантом из Екатеринбурга. В программе - музыка современных модных джазовых авторов. Музыканты: труба - Александр Рудовский (Екатеринбург), клавишные - Павел Стародубцев (Екатеринбург), ударные - Вячеслав Евлютин (Екатеринбург), саксофон - Вячеслав Токарев, тромбон - Никита Похоруков, бас-гитара - Илья Панов. Подробности по телефону 8-922-042-00-26.

Когда: 23 мая в 19:00

Где: FABRIC BAR, ул. Молодежная, 74/4, этаж 2

Стоимость: 700 - 1000 рублей

Миша Пуценко: большой концерт (18+)

Михаил Пуценко - аранжировщик, композитор, гитарист. Творчество Михаила не рассчитано на какую-то определенную аудиторию. Оно - для доставления всем эмоций, чувств и веселья. Исключительно авторский материал. Более 40 песен. Непринужденное общение с залом. Медведи, катающиеся верхом на зайцах, аквалангисты, летающие над Турой! Незабываемое шоу ждет вас 23 мая в Тюмени.

Бронь столов по телефону 8(3452) 51-53-57 Билеты

Когда: 23 мая в 19:00

Где: YesRockClub, ул. Ленина, 4

Стоимость: 400 рублей

Показ фильма "Афганский излом" (16+)

События фильма разворачиваются накануне вывода советских войск из Афганистана. В подразделение десантников, которым командует майор Бандура, направляется сын высокопоставленного военного. Причина его прибытия накануне вывода войск понятна всем: парню необходимо успеть "поучаствовать" в боевых действиях и заработать награды... Режиссер - Владимир Бортко.

Когда: 23 мая в 19:00

Где: арт-пространство "Время Победы", Масловский взвоз набережной реки Туры, напротив "Конторы пароходства", ул. 25 октября, 23а, ст.1

Стоимость: бесплатно