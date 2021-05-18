В Тюмени состоится исторический игромарафон "Земля Героев"

В пятницу, 21 мая, в 13.30 в арт-пространстве на набережной состоится исторический игромарафон "Земля Героев". Это формат настольной игры, основанной на познании истории Тюменского края в лицах земляков, - героях Великой Отечественной войны.

В игре примут участие ученики кадетского класса школы №48 г. Тюмени им. генерала Карбышева.

В ходе викторины ребята окунутся в историю нашего края, ознакомятся с подвигами Героев Великой Отечественной войны и их вкладом в Великую Победу 1945-го года.

Проект является победителем Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и юга Тюменской области в номинации "Великий подвиг".