Тюменец заработал 132 штрафа за нарушение ПДД за месяц

Более сотни штрафов ПДД собрал 23-летний житель Тюмени за месяц вождения.

Молодой человек купил машину BMW 13 апреля, до сих пор не поставил ее на учет в ГИБДД. За это время 50 раз превысил скорость, 21 перекресток проехал на красный сигнал светофора, 64 раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования дорожного знака. Все нарушения зафиксированы камерами на дорогах.

"Злостного нарушителя "вычислили" сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, направив данные для задержания иномарки в строевое подразделение ДПС. Автомобиль был внесен в систему "перехват" и сегодня ночью задержан инспекторами полка ДПС ГИБДД", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель BMW привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки изъяты. Если владелец будет продолжать ездить на иномарке, не поставив ее на учет, он будет лишен права управления транспортом. Кроме того, ему необходимо будет оплатить штрафы по нарушениям, зафиксированным камерами фитовидеофиксации.