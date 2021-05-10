Солнцезащитные крема помогут тюменцам защитить кожу от фотостарения

В теплое время года тюменцам следует беречь кожу от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей, которое может привести к фотостарению. Для этого косметологи рекомендуют вовремя поддерживать и защищать свою кожу.

Фотостарение - это процесс ускоренного старения кожи, связанный с воздействием на нее ультрафиолетового излучения, а не с биологическим старением. Под действием ультрафиолета в коже образуются свободные радикалы - очень активные молекулы, которые разрушают белки в тканях. Антиоксиданты - вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы, пишет "Тюменская область сегодня".

Косметолог-эстетист Яна Лукина рассказала, что в период активного солнца необходимо добавить в своей рацион продукты, которые содержат антиоксиданты. А также использовать качественный домашний уход.

"Кожу лица нужно увлажнять, на улицу выходить только с spf защитой: минимально 30, а лучше 50. Так мы блокируем ультрафиолетовые лучи на всех уровнях и нейтрализуем действие свободных радикалов", - поделилась эксперт.