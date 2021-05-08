Население Тюменской области прирастает за счет миграции и рождаемости

На 4,8 тыс. человек увеличилось население Тюменской области за год. Всего в регионе по данным на 1 марта 2021 года проживает 1 млн 544,3 тыс. человек, сообщает Тюменьстат.

В январе и феврале 2021 года в регионе родилось 2 тыс. 832 ребенка. Это чуть меньше, чем год назад в это же время. Незначительно уменьшилось количество зарегистрированных браков – 1 тыс. 110 за два месяца. При этом зафиксировано и сокращение числа разводов на 210 случаев.

В регион за это время прибыло 7 тыс. 301 человек, в том числе 6 тыс. 185 – из других регионов. Международная миграция составила 1 тыс. 116 человек. 1 тыс. 55 из них – из стран СНГ, еще 61 человек сменил дальнее зарубежье на Тюменскую область.

Из 5 тыс. 974 сменивших ПМЖ за два месяца 5 тыс. 335 человек переехали в другие регионы России, пишет "Вслух.ру".