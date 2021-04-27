Эксперты ОП РФ предложили внести изменения в закон о социальном обслуживании

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22 апреля на площадке Общественной палаты Российской Федерации в онлайн-формате состоялся круглый стол "Барьеры доступа негосударственных поставщиков к рынку социальных услуг и предложения по доработке законодательства".

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, напомнила, что профильная Комиссия ОП РФ проводит постоянный мониторинг доступа НКО на рынок социальных услуг. В 2019 году в ОП РФ был подготовлен специальный доклад "Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере", в котором были названы существующие для НКО барьеры доступа к рынку социальных услуг и предложения по их устранению.

"В настоящее время мы планируем выпустить новый доклад о допуске к услугам в социальной сфере не только НКО, но и социальных предпринимателей. В апреле этого года совместно с Советом при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере мы проанализировали существующее законодательство, провели опрос экспертов о том, какие барьеры в сфере доступа остаются, и обобщили предложения, в том числе законодательные, по их снятию", — пояснила Тополева-Солдунова.

Участники круглого стола предложили подумать над возможностью внесения изменения в статью 30 Федерального закона №442-ФЗ, а именно уточнить формулировку и указать, что выплачивается компенсация недополученных доходов, на основании регионального подушевого норматива финансирования.

Источник: ОП РФ