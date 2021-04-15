Тюменцев научат собирать ракеты

Фото: пресс-служба ТМПО

До конца апреля в тюменском музее "Дом Машарова" проводятся мастер-классы "Космос зовёт!".

Совместно с Клубом робототехники и программирования "Курсор" участники мастер-класса смогут собрать модель ракеты с визуальной имитацией огня в турбине. Для ракеты предусмотрен космонавт, с которым потом можно будет поиграть. Встречи проводятся по заявкам с четверга по воскресенье вплоть до 30 апреля.

Музей "Дом Машарова" расположен по адресу: ул. Ленина, 24. Стоимость участия в мастер-классе - 600 рублей. При приобретении билетов онлайн на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения стоимость составит 570 рублей. Контактный телефон: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 6+.