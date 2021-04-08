Форум "Семья" приглашает тюменцев обсудить психологию отношений

15:05 08 апреля 2021
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Областной форум "Семья" пройдет в Тюмени 18 апреля. Ознакомиться с темами и спикерами, а также задать вопросы можно уже сейчас на сайте Детки.ру. Там же пройдет онлайн-трансляция мероприятия, начало - в 10:00.

На образовательных площадках организаторы планируют обсудить актуальные и насущные темы, которые волнуют каждого родителя.

Так, представители органов исполнительной власти выступят на секции "Семья и государство". В частности, они расскажут об изменениях в выплатах на детей от 3 до 7 лет, про программу "Самообеспечение" и жилье для молодых семей. ответят на вопросы дошкольного и общего образования.

На секции "Психология" речь пойдет о проблемах семейного насилия, межпоколенческих отношений, взаимоотношениях братьев и сестер и личных границах подростка в семье. 

Участие в форуме бесплатное, но по предварительной регистрации. Вся информация здесь.

Теги: психология , семья , форумы
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