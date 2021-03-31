Тобольско-Тюменская епархия поддержала строительство нового корпуса ТюмГУ

В Тюменском госуниверситете состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между университетом и Тобольской духовной семинарией Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

У нас большой опыт совместной работы, мы вместе традиционно очень много делаем для нравственного воспитания молодежи и образования. Новое соглашение открывает перспективы взаимодействия для студентов и преподавателей университета и семинарии. В наших планах предусмотрены просветительские проекты и мероприятия в части патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Ректор Тобольской духовной семинарии, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий подчеркнул: "Мы намерены и дальше продолжать сотрудничество с крупнейшим вузом региона в деле духовного и нравственного укрепления подрастающего поколения. Нашему сотрудничеству уже тридцать лет, все эти годы оно носит плодотворный и долгосрочный характер".

Владыка Димитрий поддержал необходимость строительства нового корпуса университета, отметив, что духовенство и прихожане Знаменского собора относятся к теме строительства с пониманием, осознают и разделяют важность расширения и развития университета.

В заключение встречи участники обсудили необходимость соблюдения всех мероприятий и норм по защите объектов культурного наследия во время проведения строительно-монтажных работ и выразили уверенность, что новый корпус ТюмГУ станет центром науки и воспитания, знаковым сооружением для Тюмени.

Ежегодно ТюмГУ и Епархия проводят на базе университета Филофеевские чтения, научную конференцию, посвященную празднованию Дня славянской письменности и культуры, другие мероприятия.