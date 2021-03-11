Тюменцы могут консультироваться у Алисы по госуслугам в МФЦ

Список, государственных услуг, по которым тюменцы могут проконсультироваться у голосового помощника Яндекса Алисы, достиг сотни. Так, Алиса знает, как получить некоторые услуги Росреетра, налоговой службы, МВД, Пенсионного фонда, социальной поддержки, Госохотуправления и фонда социального страхования. Из востребованных среди населения – услуги по предоставлению сведений из ЕГРН, получению ИНН, выдача паспорта РФ, рассмотрение заявлений на распоряжение маткапитала, а также выдача разрешений на добычу охотресурсов.

"Мы развиваем каналы взаимодействия с клиентами, приходим туда, где они уже есть, стараемся использовать привычный для человека функционал. Оформить предварительную запись или проверить статус заявления, задать вопрос можно на нашем сайте, в ВК, Вайбере, Телеграме и у Алисы. За последнее время востребованность Алисы среди наших клиентов существенно увеличилась. За три месяца статус заявления через Алису проверили более 4 тысяч человек. По востребованности она уже опережает Телеграм. Пользоваться Алисой очень просто: открыл браузер, произнес номер, в считанные секунды получил ответ. Мы хотим сделать информацию доступной, сделать так, чтобы за ней не нужно было куда-то идти, а предоставить ее тем инструментом, которым человек уже пользуется", — сказал директор ГАУ ТО "МФЦ" Александр Нагибин.

Использовать навык Алисы Многофункциональный центр в Тюменской области начал еще в ноябре 2019 года. Тогда у Алисы можно было узнать о поступлении результата по заявлению, поданному в центре "Мои Документы". Далее Алиса научилась записывать на прием. А с сентября 2020 года с двух услуг началось внедрение навыка консультаций. В разговоре с Алисой стало возможным узнать адрес центра, в котором услуга предоставляется, перечень необходимых документов, сроки оказания, размер госпошлины или платы, возможные причины отказа в госуслуге.

Чтобы воспользоваться голосовым помощником необходимо произнести фразу "Алиса, запусти навык "Мои Документы" Тюмень".